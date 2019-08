Roma, ufficiale il prolungamento del contratto per Cengiz Under

Dopo il prolungamento del contratto di ieri per Zaniolo, altro rinnovo in casa Roma. Cengiz Under ha raggiunto l’accordo con il club giallorosso per l’estensione del contratto fino al 2023 a 2 milioni di euro all'anno. Nei due anni a Roma, 65 partite e 14 gol per l’attaccante turco, che nell’ultima stagione è sceso in campo 33 volte mettendo a segno 6 reti. Per lui è arrivato il premio del rinnovo, prima dell’inizio della sua terza stagione nella capitale. Questo il tweet con la quale la squadra giallorossa ha ufficializzato l'operazione

[tweet id="1161959748935331840"][/tweet]

Il direttore sportivo Petrachi ha poi aggiunto: “Abbiamo voluto fortemente questo rinnovo perché riteniamo Cengiz un talento puro. Siamo sicuri che nei prossimi anni porterà un grande contributo tecnico alla squadra, esprimendo al massimo le sue potenzialità qui alla Roma, il posto ideale per continuare a crescere”.

Queste invece le parole di Cengiz Under: “Sono arrivato a Roma due anni fa e da allora, giorno dopo giorno, mi sono affezionato sempre di più a questa città, a questi colori e a questi tifosi. È un momento davvero felice per me, ringrazio il Club per aver deciso di realizzare il mio desiderio di continuare a giocare per la Roma”.