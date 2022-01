Roma, si limano i dettagli per Oliveira: novità la prossima settimana

Non solo Ainsley Maitland-Niles, per cui è arrivata l'ufficialità. La Roma lavora alacremente anche sulla trattativa che porterebbe Sergio Oliveira del Porto in giallorosso.

I contatti sono continui e procedono bene, in maniera spedita. Ora serve limare gli ultimi dettagli affinché la trattativa si concluda nel migliore dei modi.

Si cerca l'intesa definitiva: le ultime

In questo weekend, mentre la Roma se la vedrà in campionato contro la Juventus di Max Allegri, cercherà l'intesa definitiva con il club portighese.

Quest'intesa, comunque, non arriverà prima di lunedì. Si limeranno innanzitutto le cifre definitive dell'affare, intanto aumenta la fiducia da ambo le parti verso l'idea di chiudere, se non proprio lunedì prossimo, 10 gennaio, nei giorni successivi. Presto, comunque, dovrebbe arrivare il via libera finale.