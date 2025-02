L’ex Barcellona Vitor Roque si trasferisce al Palmeiras: è ufficiale

L’attaccante classe 2005 ex Barcellona torna in Brasile

L’avventura in Europa di Vitor Roque termina dopo poco più di un anno, almeno per il momento. Il talento brasiliano classe 2005, cresciuto prima nel Cruzeiro e poi Athletico Paranaense, è passato al Barcellona nel gennaio 2024.

Dopo 6 mesi complicati, la punta è stata girata in prestito al Real Betis di Manuel Pellegrini, dove in 22 partite di campionato (di cui 14 da titolare) ha realizzato 4 gol.

Ora, a poco più di un anno dal suo arrivo in blaugrana, Vitor Roque torna nel suo Paese. Nella giornata di oggi, venerdì 28 febbraio, infatti, il Palmeiras ha dato il benvenuto al calciatore con il seguente comunicato.

L’annuncio del club: “Il Palmeiras ha completato venerdì (28) l’acquisto dell’attaccante Vitor Roque dal Barcellona-ESP. Il giocatore, che oggi compie 20 anni e che giocava in prestito nel Real Betis-ESP, ha firmato un contratto con il più grande campione del Brasile per cinque stagioni, fino a dicembre 2029“.

Le prime parole di Vitor Roque

Le dichiarazioni dell’attaccante brasiliano dopo il trasferimento: “Sono molto orgoglioso di far parte della famiglia Palmeiras. Sono stati giorni tesi e pieni di ansia per me e la mia famiglia, ma fortunatamente alla fine tutto si è risolto. “È un onore indossare la maglia del più grande campione del Brasile”, ha detto il giovane di Timóteo, nell’entroterra del Minas Gerais. “Da quando è iniziata a circolare la notizia del mio possibile trasferimento al Palmeiras, ho ricevuto diversi messaggi dai tifosi del Palmeiras e questo affetto ha fatto la differenza. “Non vedo l’ora di unirmi ai miei compagni di squadra e di scendere in campo per aiutare il Palmeiras“, ha aggiunto“.

“Uno dei centravanti più promettenti rivelati dal calcio brasiliano negli ultimi tempi, Tigrinho arriverà a San Paolo nei prossimi giorni per iniziare ad allenarsi sotto la guida del comitato tecnico di Abel Ferreira“.