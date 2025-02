Roma, la probabile formazione contro il Como

Le possibili scelte di Ranieri per Roma-Como

La Roma continua la sua corsa all’Europa, che anche nella prossima giornata di campionato passerà dall’Olimpico, dove arriva il Como.

Davanti ai suoi tifosi la squadra di Ranieri non perde da dieci partite e vuole fare risultato per arrivare al meglio all’impegno di Europa League contro l’Athletic Bilbao.

Attenzione però al Como di Fabregas, che viene dal successo a sorpresa contro il Napoli e che all’andata si è imposto per 2-0.

Lo stesso Ranieri ha messo in guardia i suoi in conferenza stampa. Non a caso, l’allenatore dovrebbe affidarsi a quasi tutti i suoi titolari.

La probabile formazione

Ranieri metterà la sua Roma in campo col solito 3-4-2-1 di base. Nessun dubbio su Svilar tra i pali, mentre in difesa c’è in pole il trio formato da Mancini, Hummels e Ndicka. A centrocampo, insieme a Cristante si dovrebbe rivedere dal primo minuto Koné, mentre sulle corsie ci saranno ancora Saelemaekers e Angeliño. Rispetto alla gara col Monza potrebbe poi cambiare la trequarti, con Dybala e Pellegrini al posto di Soulé e Baldanzi. In attacco ci dovrebbe essere ancora Shomurodov, col possibile recupero di Dovbyk almeno per la panchina.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Koné, Angeliño; Pellegrini, Dybala; Shomurodov. Allenatore: Ranieri

Dove vedere Roma-Como in tv e streaming

La partita dello Stadio Olimpico si giocherà domenica 2 marzo alle 18:00 e sarà valida per la 27esima giornata di Serie A.

Per i soli abbonati, sarà possibile vedere la partita in diretta streaming su DAZN, oltre che in diretta tv su Sky Sport.