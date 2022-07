Roma, non solo Zagadou per la difesa: contatti con lo United per Bailly

Roma, per la difesa si lavora anche per Bailly del Mnchester United

Non solo Zagadou come nome per rinforzare la difesa: la Roma sta intensificando i contatti con il Manchester United per Eric Bailly.

Il difensore centrale ivoriano, sul quale c'era già stato un tentativo del Milan nei giorni scorsi, era stato il primo acquisto di José Mourinho nella sua avventura con i Red Devils. I giallorossi sembrano dunque più convinti rispetto ai rossoneri.

Il club inglese sta decidendo se lasciare andare il giocatore in prestito. Al momento il calciatore è chiuso dai vari Maguire e Lindelof ma gli rimangono ancora due anni più (l'opzione per un terzo) di contratto.

I numeri di Bailly

Ex Espanyol e Villarreal, gioca in Premier League dal 2016: con il Manchester United ha vinto una Europa League, una Coppa di Lega e una Community Shield collezionando un totale di 113 presenze e 1 gol.