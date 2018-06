Roma, Alisson tra Real Madrid e Chelsea: il suo futuro legato a quello di Courtois

Il futuro di Alisson legato a quello di Courtois. Il numero uno della Roma, infatti, è uno dei principali indiziati per lasciare il club giallorosso e resta un obiettivo di Real Madrid e Chelsea.



Il futuro dei due portieri, dunque, legato a doppio filo: se il belga resterà a Londra, Alisson può trasferirsi al Real; viceversa, qualora Courtois dovesse andare a Madrid, allora il brasiliano potrebbe partire direzione Chelsea.

La Roma chiede 100 milioni ma le offerte che arriveranno molto probabilmente si aggireranno tra i 70 ed i 75 milioni di euro. Per il momento non è arrivata ancora nessuna offerta per iscritto ai giallorossi ma le probabilità che Alisson lasci Roma in estate sono alte.