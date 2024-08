Fiorentina, accordo per Richardson: le cifre. Le ultime su Gudmundsson

Accordo tra Fiorentina e Roma per Amir Richardson

La Fiorentina ha raggiunto l'accordo con il Reims per Amir Richardson. Il centrocampista, classe 2002, è attualmente impegnato con il Marocco ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 (e si giocherà la medaglia di bronzo contro l'egitto).

Fiorentina, accordo per Richardson: le cifre

Trova conferma la notizia riportatata da leparisien.fr: Fiorentina e Reims hanno raggiunto l'accordo per Amir Richardson. Il centrocampista passerà in viola per 10 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita.

Raggiunto l'accordo con il club francese, la Fiorentina dovrà chiudere quello con l'entourage del centrocampista marocchino, ora impegnato a Parigi 2024.

Le ultime su Gudmundsson

La Fiorentina, intanto, considera la chiusura per Albert Gudmundsson soltanto una questione di tempo. Il Genoa, infatti, dovrà prima trovare il sostituto e poi arriverà la fumata bianca.

Anche in giornata gli agenti hanno avuto un confronto con il club e rimane in piedi il passaggio ai viola.