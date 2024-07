Rabiot-Juventus, è finita: in arrivo l'annuncio ufficiale

Adrien Rabiot non dovrebbe più rientrare nei piani tecnici della Juventus.

Il suo contratto con i bianconeri era scaduto lo scorso 30 giugno e il centrocampista francese è attualmente svincolato. Era rimasta comunque in piedi, fino a qualche giorno fa, l'ipotesi di un nuovo accordo, ormai sfumata.

Rabiot-Juventus, è finita: in arrivo l'annuncio ufficiale

Nella giornata di oggi, giovedì 18 luglio, dovrebbe arrivare la decisione definitiva circa il suo addio, in seguito a una riunione tra Cristiano Giuntoli e il resto della dirigenza bianconera. Tale decisione dovrebbe essere comunicata in occasione della conferenza di presentazione di Thiago Motta, prevista per le ore 14:00.

I numeri di Rabiot con la Juventus parlano di 212 presenze totali, con un bottino di 22 gol e 15 assist.