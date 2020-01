Politano-Spinazzola, scambio bloccato. I giocatori tornano a casa

Lo scambio fra Roma e Inter si è nuovamente ribloccato. Spinazzola, nel frattempo, sta tornando nella Capitale. Nelle prossime ore lo stesso viaggio, ma con destinazione opposta, lo farà anche Politano. Nonostante i giallorossi abbiano provato a venire incontro alle richieste dei nerazzurri (obbligo di riscatto legato al raggiungimento di 15 presenze), cercando anche un compromesso sul minutaggio, la trattativa ha subito un altro brusco stop

Animi tesi

Giovedì sera sembrava cher tutto dovesse andare per il verso giusto. Ma i margini per far ripartire l'operazione a questo punto sono davvero ridotti (l'Inter valuta Moses). Gli animi sono tesi e i due giocatori potrebbero presto tornare ad allenarsi con le rispettive squadre.

[videosky id="568587"][/videosky]