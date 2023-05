Inter, la Salernitana si gode Pirola: i dettagli dell'accordo tra i club

Alla sua prima esperienza in Serie A, Lorenzo Pirola, difensore classe 2002 cresciuto nell'Inter, sta vivendo un'ottima stagione con la maglia della Salernitana. Dopo un periodo di ambientamento nel periodo pre-Mondiale, nel 2023 il centrale della Nazionale Under 21 ha infatti trovato sempre più spazio da titolare, specialmente con l'arrivo in panchina di Paulo Sousa.

Infatti Pirola nelle ultime 11 partite di Serie A è sempre sceso in campo da titolare, regalandosi anche la gioia dei primi due gol in carriera da professionista, prima contro il Bologna e poi contro il Sassuolo. E la Salernitana, con lui in campo da titolare negli ultimi due mesi, non ha mai perso. Segno evidente di come sia diventato una pedina importantissima per i granata e per l'allenatore Paulo Sousa. Ma pensando al lungo termine, vediamo quali sono i dettagli e le cifre dell'accordo con l'Inter.

Pirola-Salernitana: i dettagli del prestito dall'Inter

Il difensore classe 2002 in estate, proprio prima di passare ufficialmente alla Salernitana, ha firmato il rinnovo con l'Inter fino al 30 giugno 2027. I campani lo hanno poi ingaggiato in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Per riscattarlo la cifra pattuita con l'Inter è di 5 milioni di euro, mentre i nerazzurri, per riportarlo alla base, dovrebbero versare nelle casse della Salernitana ben 13 milioni per il controriscatto. Risulterà quindi molto difficile per la società di Zhang poter puntare su un calciatore che era cresciuto nelle giovanili dei nerazzurri, vista la cifra importante decisa per il controriscatto nell'ultima sessione estiva di calciomercato. Nel caso in cui l'Inter dovesse decidere di farlo tornare a Milano, verrebbero versati direttamente gli 8 milioni di euro dovuti alla Salernitana.

I numeri di Pirola

Come detto, il centrale è diventato uomo giocando con i colori dell'Inter addosso da quando aveva tredici anni, debuttando con la prima squadra nel 2020 con Antonio Conte in panchina. In questa stagione, la sua prima in A, ha collezionato 20 presenze e 2 gol con la Salernitana.