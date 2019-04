Perugia, Nesta: "Futuro? Farò mie valutazioni". E si commuove per la famiglia

Giornata di vigilia in casa Perugia, il club umbro affronta infatti domani in trasferta il Crotone, squadra rivitalizzata dalla cura Stroppa. Un match delicato per gli uomini di Alessandro Nesta, intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida dello Scida: "Si tratta di una squadra complicata da affrontare, che ho già definito così domenica scorsa per i giocatori che ha. Noi siamo abituati a a giocare per creare problemi agli avversari, contro il Crotone non possiamo permetterci di sbagliare troppo nel palleggio altrimenti rischiamo di finire sotto nel punteggio".

Sul proprio futuro poi Nesta non si è voluto sbilanciare: "Sono affezionato a molte persone, spero che continui tutto ma vediamo in futuro. La famiglia è lontana, magari non posso stare per un altro anno. Devo risolvere alcuni problemi, ma non mi va di parlarne. Devo valutare alcune cose, il mio lavoro è la cosa principale e non porto i miei problemi in pubblico".

Argomento delicato per Nesta quello relativo alla famiglia, l'allenatore del Perugia infatti si è commosso parlando della moglie e dei figli - che vivono a Miami, ma che erano per la prima volta presenti sulle tribune del Curi lo scorso sabato - nella conferenza stampa successiva alla vittoria sul Livorno: "La famiglia è importante, mi si strozza la voce a parlarne. Chiudiamo questo discorso perchè mi metto a piangere, faccio il duro però poi mi sciolgo".

