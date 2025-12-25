Morto John Robertson, leggenda del Nottingham Forest
Si è spento John Robertson, vincitore di due Coppe dei Campioni con il Nottingham Forest
John Robertson se ne va nel giorno di Natale all’età di 72 anni. L’ex ala sinistra scozzese era una leggenda del Nottingham Forest di Brian Clough.
Robertson risultò decisivo nelle due finali di Coppe dei Campioni vinte dal suo Nottingham. Nella partita di Monaco di Baviera – vinta per 1-0 contro il Malmö – fece l’assist a Trevor Francis.
Nella finale giocata l’anno successivo a Madrid, invece, John Robertson segnò l’unico gol nella vittoria contro l’Amburgo.
Nella stagione 1977-78, l’ala sinistra di Glasgow vinse anche l’unico campionato inglese presente nella bacheca del Nottingham Forest. Seguono due Coppe di Lega (77-78, 78-79) e la Supercoppa UEFA del 1979.