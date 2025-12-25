I “most improved”: le sorprese del 2025 nel calcio

La lista con alcuni dei giocatori che hanno visto accrescere di più il proprio valore in Italia e nel Mondo: le sorprese del 2025

Anche il 2025 ha portato alla ribalta del panorama del calcio mondiale giocatori capaci di andare oltre ogni più rosea aspettativa.

Dalla Premier League abbiamo avuto ancora una volta i casi più lampanti, con calciatori capaci di affermarsi nel difficile campionato inglese in pochi mesi. Così come in Liga con Real Madrid e Barcellona, in Bundesliga grazie al Bayern Monaco e in Ligue 1 con il Paris Saint-Germain.

Ma anche la Serie A è stato teatro di miglioramenti imprevedibili, che non possono fare altro che portare del bene agli spettatori ma soprattutto ai club di appartenenza dei talenti in questione.

Grazie ai dati raccolti da transfermarkt.com, uniti a una buona dose di opinioni soggettive, abbiamo stilato la classifica dei giocatori “most improved” dell’anno, in Italia e nel Mondo.

Le sorprese mondiali del 2025

Partiamo dai casi emblematici a livello mondiale, i giocatori che da gennaio del 2025 hanno visto crescere sempre più il proprio valore di mercato. Negli ultimi mesi ha fatto molto parlare di sé Nick Woltemade: il prezzo del cartellino dell’attaccante tedesco classe 2002, arrivato al Newcastle dallo Stoccarda, è aumentato dagli 8 ai 75 milioni di euro. Merito di prestazioni subito decisive in Premier League (7 gol in 14 partite) e con la sua nazionale (4 reti in 8 presenze). Sempre in Premier League troviamo poi il giovane talento brasiliano del Chelsea, Estevão. Il classe 2007, arrivato dal Palmeiras, ha già raggiunto il valore di 80 milioni di euro. E l’impatto con il panorama europeo, soprattutto in Champions, è stato più che positivo (3 gol in 5 presenze). Da segnalare c’è poi l’ennesima scoperta del Bournemouth, Antoine Semenyo, attaccante che in questa stagione ha trovato 8 gol e 3 assist in 16 presenze in campionato, attirando su di sé l’attenzione di tutti i top club inglesi, che faranno di tutto per ingaggiarlo nel mercato di gennaio per una cifra intorno ai 65 milioni di euro.

Un giovane talento che nel 2025 ha iniziato a farsi notare è Lennart Karl, centrocampista offensivo di 17 anni del Bayern Monaco, valutato già 60 milioni di euro dopo sole 23 presenze stagionali, condite con 6 gol e 2 assist in tutte le competizioni (di cui 3 reti in Champions!). Sempre dal campionato tedesco troviamo anche Yan Diomande, 19enne del Lipsia valutato oltre 45 milioni di euro che in 16 gettoni in questa stagione ha segnato 7 volte e fornito 4 assistenze, con prestazioni sempre più convincenti. Mentre un altro centrocampista già affermato che ha continuato a stupire è stato Vitinha del Paris Saint-Germain. Un anno da ricordare per lui, con le vittorie in patria ma anche della Champions League, sempre da perno fondamentale in mezzo al campo. La valutazione? Parliamo di oltre 110 milioni di euro.

I difensori dal mondo che hanno stupito nel 2025

Tra i difensori troviamo Dean Huijsen, classe 2005 passato da una valutazione di 18 milioni a oltre 70, oggi al Real Madrid. Club che ha visto migliorare esponenzialmente anche il terzino Álvaro Carreras, con il suo valore che è passato dai 18 agli oltre 60 milioni di euro.

Chiudiamo poi tornando in Premier con Myles Lewis-Skelly, classe 2006 titolarissimo dell’Arsenal che ha trovato anche 6 presenze con l’Inghilterra. Affidabilità e continuità di rendimento incredibili per un ragazzo della sua età, valutato 40 milioni di euro.

Le perle della Serie A

Anche il campionato italiano ha offerto esempi eccellenti di crescita esponenziale. Su tutti spicca Kenan Yildiz della Juventus, diventato il calciatore turco più prezioso della storia con una valutazione di 75 milioni di euro. Il classe 2005, che veste la maglia numero 10 dei bianconeri, si sta imponendo come uno dei migliori talenti della Serie A. E la continuità sta diventando uno dei suoi punti di forza: parliamo già di 9 gol e 8 assist in 26 partite stagionali. Accanto a lui c’è poi Nico Paz, talento cristallino del Como (su cui il Real Madrid possiede un diritto di recompra). Dopo i 6 gol e 9 assist dello scorso anno, l’argentino è arrivato a 5 reti e 5 assistenze nel girone d’andata. E il cartellino ha superato i 65 milioni di euro.

Grande sorpresa è poi stata Honest Ahanor, difensore 17enne acquistato in estate dall’Atalanta per circa 20 milioni di euro dopo l’ottima annata al Genoa. In questa stagione ha collezionato 13 gettoni, di cui 4 in Champions League, facendo salire il suo valore a 25 milioni di euro. Altro prodotto di casa Atalanta è Marco Palestra, terzino classe 2005 oggi in prestito al Cagliari. Le sue recenti prestazioni (3 assist in 15 presenze) hanno fatto schizzare il valore fino a 25 milioni di euro, attirando l’attenzione di diversi club europei (tra cui l’Inter). E a proposito dei nerazzurri, chiudiamo la lista con l’attaccante italiano Pio Esposito. Dopo l’ottima esperienza in Serie B allo Spezia, il 20enne è tornato a Milano con una valutazione di 35 milioni, pronto a ritagliarsi gradualmente il suo spazio anche in Serie A e in Europa (a oggi siamo a 4 gol e 4 assist in 21 presenze). Con l’obiettivo di guadagnarsi un posto fisso anche in Nazionale.