Douglas Luiz sulla Juventus: “Un anno difficile, ora sto bene”
Le parole di Douglas Luiz, ex centrocampista della Juventus e ora al Nottingham Forest, al Daily Mail durante un evento benefico
Arrivato dopo grandi stagioni all’Aston Villa, Douglas Luiz è stata una delle più grandi delusioni della Juventus di Thiago Motta nella stagione 2024/25.
Dopo un solo anno il centrocampista brasiliano ha lasciato Torino per trasferirsi, in prestito, al Nottingham Forest.
Il calciatore ha rilasciato un intervista al Daily Mail a margine di un evento di beneficienza organizzato proprio dal club per cui gioca in questa stagione.
”Ho avuto un anno difficile alla Juventus, pieno di infortuni e delusioni”, ha esordito il centrocampista parlando delle difficoltà riscontrate nella passata stagione.
Le parole del centrocampista
Su quest’anno, ha poi proseguito Douglas Luiz: “Sono davvero felice. Questo è un grande club e sono circondato da molti amici, sono contento di essere qua”.
Su se stesso ha poi concluso: “Spero di trovare presto la forma migliore, sia per il mio bene sia per quello della squadra”. Fino a ora, il centrocampista ex Aston Villa è sceso in campo solo 6 volte in Premier League e 3 in Europa League.