Le parole di Douglas Luiz, ex centrocampista della Juventus e ora al Nottingham Forest, al Daily Mail durante un evento benefico

Arrivato dopo grandi stagioni all’Aston Villa, Douglas Luiz è stata una delle più grandi delusioni della Juventus di Thiago Motta nella stagione 2024/25.

Dopo un solo anno il centrocampista brasiliano ha lasciato Torino per trasferirsi, in prestito, al Nottingham Forest.

Il calciatore ha rilasciato un intervista al Daily Mail a margine di un evento di beneficienza organizzato proprio dal club per cui gioca in questa stagione.

”Ho avuto un anno difficile alla Juventus, pieno di infortuni e delusioni”, ha esordito il centrocampista parlando delle difficoltà riscontrate nella passata stagione.

Le parole del centrocampista

Su quest’anno, ha poi proseguito Douglas Luiz: “Sono davvero felice. Questo è un grande club e sono circondato da molti amici, sono contento di essere qua”.

Su se stesso ha poi concluso: “Spero di trovare presto la forma migliore, sia per il mio bene sia per quello della squadra”. Fino a ora, il centrocampista ex Aston Villa è sceso in campo solo 6 volte in Premier League e 3 in Europa League.