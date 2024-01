Napoli, l'alternativa a Dragusin in difesa: si valuta Perez dell'Udinese

Il punto sul mercato in entrata in difesa del Napoli: le opzioni

Il Napoli continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un difensore da consegnare a Walter Mazzarri per questa seconda parte di stagione. Dragusin è sempre più vicino al Tottenham e per questo motivo, la dirigenza azzurra sta valutando altre soluzioni.

Napoli, si valuta Perez in difesa

La prima soluzione è ancora in Serie A. L'intenzione del Napoli sarebbe infatti quella di aprire un doppio fronte con l'Udinese visto l'ottimo rapporto tra De Laurentiis e i Pozzo. Non solo Samardzic quindi (nella giornata di martedì 9 gennaio il papà sarà in Italia) ma anche Nehuen Perez.

L'argentino è un osservato speciale per giugno sia del Milan che della Fiorentina e il Napoli vorrebbe anticipare. L'Udinese non vorrebbe darlo via a gennaio visto l'infortunio al piede di Bijol. Di fronte a un'offerta importante, però, potrebbe pensarci.

Come sostituto la dirigenza friulana ha chiesto Van Breemen al Basilea. Al momento però c'è distanza tra la domanda del club svizzero e l'offerta della società.