Pedro dalla Roma alla Lazio: è ufficiale

Pedro è cambia maglia. Nessun volo o treno da prendere, basta la macchina. Dalla Roma alla Lazio, è tutto fatto. I biancocelesti hanno annunciato l'acquisto dell'attaccante spagnolo, che ha scelto la maglia numero 9. L'ultima volta che un giocatore era passato da una sponda all'altra del Tevere era il 1981. All'epoca era stato Carletto Perrone, ma il suo viaggio era stato inverso. Ora, 40 anni dopo, Pedro passa dai giallorossi a biancocelesti.

Il comunicato della Lazio

"La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rodriguez Ledesma Pedro Eliezer proveniente dalla A.S. Roma".

A Formello

Il giocatore è già arrivato a Formello pronto per iniziare la sua nuova avventura. Dopo Barcellona, Chelsea e Roma, Pedro cambia maglia ma non città. Sarà un rinforzo per Maurizio Sarri alla sua prima stagione sulla panchina della Lazio (in attesa che si sblocchino anche gli altri acquisti, tra cui Basic del Bordeaux).

Pedro passa dalla Roma alla Lazio senza esborso economico. I giallorossi si privano però così del suo ingaggio, che pagheranno i biancocelesti (8 milioni lordi sui due anni). L'unico introito che avrebbe la Roma dalla trattativa è legato a bonus legati a presenze o al raggiungimento di determinati obiettivi.

I numeri di Pedro

Arrivato la scorsa stagione alla Roma, Pedro con i giallorossi ha giocato in totale 40 partite segnando 6 gol e servendo 7 assist. In carriera conta quasi 600 presenze tra i professionisti tra Barça, Chelsea e Roma con un totale di 148 gol (di cui 99 con i blaugrana, società in cui è cresciuto).

Pedro porta così molta esperienza alla Lazio di Sarri. In carriera ha vinto 26 trofei tra nazionale e club, di cui ben 3 Champions ai tempi del Barcellona (2008/2009, 2010/2011 e 2014/2015).