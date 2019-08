Gli occhi del Parma in casa Milan, nel mirino un terzino sinistro che Daniele Faggiano vuole regalare a Roberto D'Aversa. Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano di Sky Sport, è in corso un Incontro tra il dirigente del club emiliano e Paolo Maldini, sul tavolo il nome di Diego Laxalt, in cima alla lista dei preferiti. Al Parma però non dispiacerebbe nemmeno Ivan Strinic, per il quale Faggiano ha chiesto informazioni.