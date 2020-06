Inter, la probabile formazione contro il Parma

C'è poco tempo per pensare, ed è vietato guardare indietro. L'Inter dovrà dimenticare il passato, Sassuolo, e concentrarsi sul futuro prossimo: il Parma. L'obiettivo scudetto si è fatto più complicato, ma la rincorsa al secondo posto è concreta, soprattutto se alle spalle c'è un'Atalanta in forma smagliante, pronta a insidiare i nerazzurri.

Conte riparte dalle certezze

Per questo motivo Conte ripartirà dalle certezze. Con Skriniar squalificato per tre giornate, sarà ballottaggio tra Godin e D'Ambrosio, al momento è l'uruguaiano a trovarsi in vantaggio, anche se non è da escludere l'utilizzo dell'ex Torino dal primo minuto. La difesa si completerà con il rientrante De Vrij e la certezza Bastoni. A centrocampo si rivedrà Barella, che tanto è mancato nella sfida con il Sassuolo, affiancato da Borja Valero. Se venisse confermata questa mediana sarebbe il terzo centrocampo diverso in tre partite. Anche Gagliardini in lotta per un posto, ma lo spagnolo, al momento, è nettamente in vantaggio. Sugli esterni torneranno titolari Candreva e Young. Dalla trequarti in poi nessun dubbio, confermato il trittico Eriksen, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

La probabile formazione

INTER (3-4-1-2) Probabile formazione: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Borja Valero, Barella, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.