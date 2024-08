Palacios-Inter, in definizione gli ultimi dettagli

Sono in via di risoluzione gli ultimi ostacoli per l'ufficializzazione del passaggio di Tomàs Palacios all'Inter.

In questo momento il Talleres e l'Independiente Rivadavia stanno risolvendo le procedure burocratiche, per completare nelle prossime ore il trasferimento in nerazzurro.

Ultimi dettagli in via di risoluzione per Palacios all'Inter

Le parti sono ancora in attesa dei documenti: se l'affare si completasse nella notte, il giocatore firmerebbe il contratto mercoledì 28 agosto.

Intanto il difensore, classe 2003, sta aspettando sviluppi da un hotel in centro a Milano.