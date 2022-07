Napoli, Ostigard è arrivato a Dimaro

Leo Ostigard è pronto a iniziare la sua nuova esperienza con la maglia del Napoli. Il difensore classe 1999, in arrivo dal Brighton, ha già svolto le visite mediche con il club azzurro e, dunque, si attende solo l'ufficialità. In serata il norvegese è arrivato a Dimaro.

Napoli, Ostigard è a Dimaro

Leo Ostigard è arrivato in serata a Dimaro, dove ha raggiunto i suoi nuovi compagni nel ritiro del Napoli. Un rinforzo importante per Luciano Spalletti e per il club azzurro, che dopo la cessione di Kalidou Koulibaly cerca anche un altro rinforzo per la difesa.

Il classe 1999 arriva al Napoli a titolo definitivo per 5 milioni di euro più 3 di bonus e una percentuale sulla rivendita, Il norvegese, nel corso della passata stagione, aveva vestito per sei mesi la maglia del Genoa in prestito proprio del Brighton. Adesso una nuova esperienza in Italia, questa volta al Napoli.