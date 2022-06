Il Liverpool saluta Divock Origi: ufficiale l'addio a zero

Con un annuncio sui canali social, il Liverpool ha salutato il suo attaccante: Divock Origi lascerà a zero il club

Adesso è ufficiale, grazie al tweet pubblicato nella mattinata di giovedì 9 giugno: il Liverpool ha salutato Divock Origi, che lascerà il club a zero. Lo attende il Milan, che potrebbe accoglierlo in Italia già in questi prossimi giorni.

Liverpool, ufficiale l'addio di Origi

"Divock Origi lascerà il club alla scadenza del suo contratto a fine giugno. Grazie per gli incredibili otto anni di servizio e per averci lasciato con così tanti ricordi speciali. Divock Origi, leggenda del Liverpool", queste le parole usate dal club inglese nel comunicato diramato sui social.

I numeri di Divock Origi

Effettivamente il centravanti belga non ha avuto numeri entusiasmanti nella stagione appena trascorsa, ma c'è da considerare lo scarso minutaggio raccolto: 18 presenze e 6 gol segnati in tutte le competizioni, ma solo 598 i minuti giocati. Vale a dire circa 33 minuti a partita e una media di un gol ogni 100 minuti.

In generale, negli otto anni trascorsi con la maglia dei Reds, 175 partite e 41 reti. Numeri che gli hanno permesso di essere un punto fermo anche della nazionale belga, con cui ha giocato 32 partite ma segnato giusto 3 gol, anche se col Belgio ha cominciato a giocare già all'età di 18 anni, convocato al Mondiale FIFA brasiliano del 2014, quando giocava ancora nel Lille.