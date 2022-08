Milan, si insiste per Onyedika: la situazione

Il Milan insiste per arrivare a Raphael Onyedika: c'è fiducia. Gabbia può restare

Il Milan insiste per Raphael Onyedika. Il centrocampista del Midtjylland è la primissima scelta del club rossonero per la mediana. Oggi ci sono stati nuovi contatti tra le due società: il Milan sta cercando di abbassare le richieste dei danesi.

C'è fiducia per arrivare al centrocampista nigeriano classe 2001. Poi, il Milan penserà all'acquisto di un difensore, che resta tra le priorità. A prescindere dall'arrivo di un nuovo nome, potrebbe comunque rimanere in rosa Matteo Gabbia per aumentare le opzioni a disposizione di Stefano Pioli.