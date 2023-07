Inter, offerta verbale da 45 milioni di euro dello United per Onana

Il Manchester United è arrivato a un'offerta verbale di 45 milioni di euro per Onana

Tra i protagonisti della stagione dell'Inter c'è sicuramente André Onana, portiere camerunese arrivato la scorsa estate a parametro zero dall'Ajax. Sul giocatore c'è il Manchester United.

Manchester United, offerta verbale da 45 milioni di euro per Onana: la richiesta dell'Inter

I Red Devils sono arrivati (solo verbalmente) a una proposta da 45 milioni di euro per il portiere ex Ajax. La richiesta dell'Inter, però, è più alta per lasciare andare il giocatore camerunese.

Il club nerazzurro, infatti, continua a chiedere una cifra di 60 milioni di euro per il portiere arrivato in Italia la scorsa estate.

I numeri di Onana in stagione

Nella prima stagione in Italia, Onana ha raccolto 24 presenze in Serie A mantenendo 8 volte la porta nerazzurra inviolata.

Il classe 1996, lo ricordiamo, è arrivato all'Inter nell'estate del 2022. Dopo un inizio in panchina, Onana è pian piano diventato il titolare tra i pali.