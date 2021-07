Nizza, ufficiale l'arrivo di Kluivert: cifre e formula dell'affare

Dopo la firma, l’ufficialità: Justin Kluivert è un nuovo giocatore del Nizza. La conferma è arrivata da un video pubblicato dal club francese sul proprio profilo Twitter. Dopo il prestito al Lipsia, l’olandese è pronto a una nuova avventura lontano da Roma.

La società giallorossa ha dovuto fare una scelta e ha deciso di dare l’opportunità a Kluivert di trovare spazio altrove. A Roma avrebbe giocato poco, vista la presenza di numerosi esterni d’attacco; al Nizza, progetto ritenuto ambizioso dal club giallorosso, avrà l’opportunità di crescere.

Le cifre dell'affare

L’operazione, chiusa con la formula del diritto di riscatto, porterà nella casse giallorosse un milione tra prestito oneroso e bonus. In caso di qualificazione in Champions o Europa League e al contestuale raggiungimento di un determinato numero di presenze, scatterà il riscatto obbligatorio che porterebbe alla Roma ulteriori 14 milioni di euro.

Il contratto di Kluivert con la Roma scade nel 2023, per questo c’è un accordo con la società che prevede il diritto da parte del club di estenderlo di un anno. Un modo per evitare, in caso di nuovo ritorno a Roma, di trovarsi in rosa un giocatore in scadenza.