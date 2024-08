Juventus, idea Nico Gonzalez senza contropartite: la situazione

La Juventus è forte su Nico Gonzalez della Fiorentina (che è vicinissima ad Albert Gudmundsson). Sull'argentino c'è anche l'Atalanta, ma i nerazzurri stanno facendo valutazioni.

Juventus-Nico Gonzalez, le ultime

L'Atalanta è pronta ad investire cash sul giocatore, senza contropartite, mentre la Juventus ha approcciato la Fiorentina proponendo delle contropartite, avendo tanti giocatori fuori rosa e in uscita. Tuttavia la Juve ha capito che non c'è la volontà da parte della Fiorentina di fare un'operazione che preveda delle contropartite.

Di conseguenza, se non dovesse arrivare al sogno Koopmeiners, dato che l'Atalanta non sembra intenzionata a lasciarlo andare, il club bianconero sarebbe pronto a investire i soldi che avrebbe speso per Koopmeiners, proprio su Nico Gonzalez.

L'attaccante argentino è tornato a Firenze nella giornata di lunedì, ha avuto un incontro con i suoi agenti e ha già avvertito la Fiorentina della sua volontà di lasciare e iniziare una nuova avventura.