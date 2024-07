Atalanta, forte interesse per Nico Gonzalez della Fiorentina

L'Atalanta mette gli occhi su Nico Gonzalez: forte interesse dei nerazzurri per l'attaccante esterno della Fiorentina, nonostante non ci siano ancora stati contatti diretti tra i club.

Forte interesse dell'Atalanta per Nico Gonzalez: la situazione

Nico Gonzalez è finito nel mirino dell'Atalanta. La squadra vincitrice della scorsa Europa League ha un forte interesse per l'attaccante argentino. Nonostante non ci siano stati contatti diretti tra i club, i nerazzurri stanno cercando di capire come portare a termine l'operazione nel caso in cui la società viola aprisse al trasferimento.

Se la Fiorentina dovesse aprire alla cessione, l'Atalanta punterà forte per chiudere l'acquisto di Nico Gonzalez, che nella scorsa stagione ha registrato 12 gol e 2 assist in 29 presenze in Serie A.

Piace anche alla Juventus

Anche la Juventus monitora la situazione relativa a Nico Gonzalez. Se non dovessero chiudere per Adeyemi, i bianconeri potrebbero puntare sull'attaccante viola, inserito tra i giocatori di gradimento del club.