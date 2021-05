Napoli-Spalletti, cifre e dettagli dell'accordo

Il contratto e i dettagli, in attesa della definizione dello staff

Un nuovo allenatore anche per il Napoli.

Oggi è stato il giorno dell'ufficialità di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra, arrivata con un tweet del presidente De Laurentiis.

Napoli, i dettagli del contratto di Spalletti

L'ex Inter e Roma, tra le altre, torna ad allenare in Serie A dopo due anni e col Napoli ha firmato un biennale con opzione per un terzo e quarto anno a 2,8 milioni netti a stagione in media (più bonus scudetto e Coppe).

Adesso si stanno definendo gli staff, tecnico e medico, e poi si avrà la squadra-Spalletti al completo, pronta (dal 1 luglio) alla nuova avventura azzurra.