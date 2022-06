Napoli, vicino il rinnovo di Meret. Si pensa a Sirigu come vice

In casa Napoli si vuole mettere fine al dualismo in porta tra Ospina e Meret. Infatti la volontà degli azzurri è quella di puntare tutto sul portiere italiano. Il rinnovo per l'ex Udinese è sempre più vicino. Al suo fianco il club vorrebbe mettere un portiere esperto e piace il profilo di Salvatore Sirigu.

Il portiere sardo, dopo l'ultima stagione con il Genoa, è in pole per l'arrivo a Napoli. Se non si dovrebbe concretizzare la trattativa, la società punterebbe su qualche profilo estero.

La stagione di Meret

Una stagione difficile l'ultima per Alex Meret tra infortuni e diverse panchine. Infatti spesso Spalletti gli ha preferito il più esperto Ospina. In tutte le competizioni ha giocato 15 partite subendo 23 gol e tenendo la porta involata in 4 occasioni.

Dopo la decisione del club sul rinnovo, Meret dovrà dimostrare tutto il suo potenziale nella prossima stagione. Sarà da solo a difendere i pali del Napoli e dovrà ripagare la fiducia riposta in lui. Per questo una figura esperta di supporto sarebbe l'ideale per il portiere azzurro.