Napoli, trattativa in corso per Leo Østigard: l'offerta al Brighton

Trattativa in corso tra il Napoli e Leo Østigard: le cifre e i dettagli

Dopo aver ufficializzato il rinnovo di Juan Jesus, e dopo l'arrivo del nuovo terzino sinistro azzurro Mathias Olivera, il Napoli continua a guardarsi intorno per rinforzare la difesa. Tra i nomi, quello di Leo Østigard, arrivato nella finestra di mercato di gennaio al Genoa, giovane difensore norvegese trasferito in prestito secco dal Brighton.

Napoli avanti per Østigard: la trattativa

Dopo essersi fatto notare in Serie A con la maglia del Genoa, il Napoli pensa al profilo di Leo Østigard, classe '99 per la prossima stagione. Gli azzurri hanno avviato una trattativa con il Brighton: sul tavolo 3 milioni più bonus con percentuale rivendita, ma ancora devono essere definiti gli ultimi dettagli, riguardanti proprio i bonus e le percentuali.

Dettagli che saranno definiti presto nei prossimi incontri: le parti infatti si risentiranno nuovamente per trovare un accordo sugli ultimi numeri riguardanti bonus e percentuali.

Difensore centrale, classe 1999 nato in Norvegia, Leo Østigard rientra tra i profili ideali del Napoli: nel corso di questa stagione con la maglia del Genoa, ha collezionato anche un gol nella partita di Coppa Italia contro il Milan. Il bilancio totale nelle varie competizioni è di 15 partite, che si aggiungono a quelle con la maglia dello Stoke City: Leo Østigard ha infatti giocato la prima parte del campionato - sempre in prestito secco- nella squadra inglese: 15 partite e un gol. In 5 di questi match ha contribuito a mantenere inviolata la propria porta. Cresciuto nel Molde e passato dal Viking Stavanger, venne adocchiato e acquistato dal Brightonche ne detiene ancora il cartellino.