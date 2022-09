Napoli, accordo di massima per il rinnovo di Meret: i dettagli

Raggiunto l'accordo di massima tra Napoli e Meret per il rinnovo: contratto fino al 2024 con opzione per un altro anno

Napoli e Meret sono pronti a continuare insieme: è stato infatti raggiunto l'accordo di massima per il rinnovo del portiere classe 1997, il cui contratto è attualmente in scadenza al 30 giugno 2023. L'agente del giocatore Federico Pastorello era oggi a Castel Volturno per parlare con la dirigenza azzurra anche del prolungamento del contratto di Gianluca Gaetano.

La nuova intesa tra Meret e il Napoli prevede un contratto fino al 30 giugno 2024, con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. Dopo un ottimo inizio di stagione da portiere titolare della squadra di Spalletti, l'ex Spal è quindi ormai a un passo dal rinnovo contrattuale con il club azzurro.