Dan Ndoye, Bologna (Imago)

La probabile formazione scelta da Vincenzo Italiano per Empoli-Bologna, semifinale d’andata della Coppa Italia

Dopo aver superato l’Atalanta ai quarti di finale, i rossoblù hanno ottenuto l’accesso al doppio confronto dal quale si conoscerà una delle finaliste della competizione.

Quarta classificata del campionato con 56 punti raccolti, la squadra allenata da Vincenzo Italiano sta disputando un brillante 2025 nel quale ha perso soltanto contro il Parma, 2-0 il 22 febbraio.

Dopodiché ha inanellato una striscia di cinque successi consecutivi contro Milan, Cagliari, Hellas Verona, Lazio e Venezia. Dunque, si presenta in forma smagliante all’andata delle semifinali di Coppa Italia.

Anche in virtù di ciò, l’allenatore del Bologna mantiene ancora diversi ballottaggi, come dimostra la probabile formazione per la partita con l’Empoli.

La probabile formazione del Bologna contro l’Empoli

Diversi dubbi per Vincenzo Italiano, a partire dall’attacco dove non avrà a disposizione Santiago Castro. Odgaard si candida a sostituirlo da prima punta, ma Dallinga spera in una chance. In conferenza l’allenatore non ha sciolto neanche il ballottaggio in porta, dove appare favorito Skorupski, alle spalle di Holm (più di Calabria), Beukema, Lucumi e Miranda. A centrocampo c’è Pobega in vantaggio su Ferguson per affiancare Freuler. Sulla trequarti del 4-2-3-1 rossoblù sembrano certi di titolarità Fabbian e Ndoye, mentre Dominguez si gioca il posto a destra con Orsolini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Dominguez, Fabbian, Ndoye; Odgaard. Allenatore: Vincenzo Italiano

Jens Odgaard e Sam Beukema, Bologna (Imago)

Dove vedere Empoli-Bologna di Coppa Italia in TV e streaming

La partita tra Empoli e Bologna è in programma martedì 1° aprile allo stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena. Il fischio d’inizio del signor Luca Zufferli è fissato alle ore 21:00.

La partita sarà visibile in TV in chiaro su Canale 5. Inoltre, sarà trasmessa in streaming nella piattaforma Mediaset Infinity e nel sito di SportMediaset.