Il portiere olandese del Las Palmas è stato operato d’urgenza nella notte: uno scontro di gioco gli ha perforato l’intestino

Paura per Cillessen durante Celta Vigo-Las Palmas. Il portiere olandese è uscito dal campo in barella in seguito a uno scontro di gioco con Borja Iglesias.

Il giocatore del Las Palmas è stato portato in ospedale d’urgenza: la ginocchiata subita gli ha infatti perforato l’intestino.

Un grave trauma all’addome che Cillessen ha riportato nel tentativo di fermare il pallone davanti alla porta.

Secondo quanto riportato dalla radio Ser, il portiere è stato operato durante la notte.

Cillessen operato d’urgenza, cos’è successo

Al 24′ della gara tra Celta Vigo e Las Palmas (terminata 1-1), Cillessen è uscito dalla porta per cercare di fermare Borja Iglesias: anziché colpire il pallone, il giocatore avversario ha colpito il portiere con una forte ginocchiata nell’addome. Rimasto a terra, Cillessen è stato sostituito e ha abbandonato il campo in barella.

Poi, l’arrivo in ospedale e la diagnosi: trauma addominale e intestino perforato dal calcio subito. Operato d’urgenza, Cillessen ha evitato il peggio.