Dall’arrivo a Roma al suo momento più emozionante in maglia giallorossa: le dichiarazioni del calciatore argentino

“Il momento più emozionante in maglia giallorossa? Il gol di Shomurodov all’Athletic Bilbao, all’ultimo secondo. È stata una cosa molto bella vincere quella partita, in quello stadio così colorato, pieno di bandiere, dopo quella scenografia meravigliosa. Non avevo mai visto niente di simile in carriera. E poi, il nostro Olimpico è sempre pieno”. Con un’immagine e un gol, Matias Soulé ricorda il momento più bello vissuto fino a questo momento con la maglia della Roma.

In un’intervista realizzata in collaborazione tra il club giallorosso e Idealista.it, il calciatore argentino ha ricordato la calorosa accoglienza dei tifosi ricevuta nel giorno del suo arrivo a Roma: “Mi ha sorpreso tanto e non me l’aspettavo. Ho desiderato molto venire in questo Club”.

In Argentina e a Roma il calcio si vive con grande passione: ecco cosa ne pensa Soulé: “Non ci sono molte differenze. Penso che siano molto simili per il modo di seguire il calcio, perché emerge sempre tanta passione”.

Tra le diverse motivazioni che l0 hanno spinto ad accettare la Roma, Paredes e Dybala hanno giocato un ruolo decisivo: “Il rapporto con loro due è bellissimo. Ci conosciamo da prima che venissi alla Roma. Stiamo insieme molte ore qui a Trigoria e anche fuori dal campo condividiamo tanto tempo insieme”.