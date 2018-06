Napoli, l'Udinese non ha ancora accettato l'offerta per Meret

Il Napoli continua a lavorare per il post-Reina. L'Udinese non ha ancora accettato l'offerta per Meret. Nelle ultime ore il club azzurro ha aumentato l'offerta, arrivando fino a 25 milioni di euro più dieci di bonus. Si continua a lavorare sulla consistenza di questi bonus, non di facile realizzazione al momento. Il club friulano deve ancora accettare definitivamente l'offerta del Napoli, e in quest'attesa aspetta anche di capire la posizione della Roma, che si è già mostrata interessata al giovane portiere.

In caso di addio di Alisson si potrebbe infatti aprire un'asta di mercato tra Roma e Napoli per Meret. Adesso però il club azzurro preme, e l'Udinese deve dare una risposta.