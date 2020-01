Napoli, Lobotka a Castelvolturno per la firma. VIDEO

È il giorno di Stanislav Lobotka. Finalmente lo slovacco potrà cominciare la sua nuova avventura con la maglia del Napoli: dopo le visite mediche di sabato mattina a Roma e lo spostamento in città nel pomeriggio, il mediano ex Celta Vigo ha lasciato questa mattina alle ore 9 l’albergo sul lungomare napoletano che lo ospitava per dirigersi a Castelvolturno (In basso il VIDEO del suo arrivo), dove ad attenderlo c’è lo staff societario per la firma sul contratto che lo legherà al club per i prossimi 4 anni e mezzo (le cifre dell'accordo) e per il primo contatto con l’allenatore e i nuovi compagni.

[videoskysingle id="567986" zoneid="8257" ]

Insieme a Lobotka anche due agenti, Sasha Huet-Baranov e Naim Bahtiri, che insieme con tutto lo staff hanno seguito la trattativa nelle ultime settimane tra Napoli e la Spagna. Il calciatore, che ha assistito solo in tv alle ultime due gare degli azzurri tra la Lazio e il Perugia, potrà poi aggregarsi ai compagni nei prossimi allenamenti. Gattuso spera di averlo a disposizione già contro la Fiorentina al San Paolo sabato, ma andranno superati alcuni ostacoli burocratici per la registrazione dei documenti e il nuovo tesseramento.

