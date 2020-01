Demme, dalla Calabria al Napoli con Gattuso nel destino

“Mi piaceva il suo gioco aggressivo e la sua grinta, la sua voglia di dare sempre tutto per la squadra e di trascinarla. Mi sento molto simile a lui nel mio stile: metto tutto me stesso in campo, la mia grinta nei contrasti, la mia fisicità e anche la capacità di giocare la palla”. Chissà se Gattuso lo ringrazierà al primo incontro, stavolta faccia a faccia e senza telecamere. Quelle parole, spesso, le ha ripetute Diego Demme alla domanda solita “a chi ti ispiri?”. Gattuso era l’uomo che gli veniva subito in mente, un centrocampista pronto a farsi in quattro, con al braccio spesso la fascia da capitano, uno che ti faceva sentire leader anche quando non lo eri. Il gioco del destino è che ora Gattuso non sarà solo un punto di riferimento per il più giovane Diego, sarà il suo allenatore, quello che deciderà se mandarlo in campo o meno. Un affare lampo, un colpo quasi a sorpresa: quasi, perché Demme era sul taccuino del Napoli da due anni già, da quando le strade si erano intrecciate per la prima volta in Europa e avevano sorriso al Lipsia.

Il miracolo Lipsia e la passione per i videogame

La vita di Diego, ufficialmente del Napoli, si riassume tutta lì, in quella cittadina a due ore di distanza da Berlino che non ha nulla di Sud Italia ma che sa accogliere chi viene da lontano. Lipsia è stata la casa di Demme nelle ultime sette stagioni, una scommessa prima e una vittoria bellissima poi per lui che nel 2014 aveva scelto di scendere di categoria per affrontare una nuova sfida. Il suo volto - un po’ tedesco, un po’ calabrese - era stato tra quelli del “miracolo” sportivo, della risalita in massima serie tedesca, della Champions League. Da gregario a capitano, come nelle migliori favole. La prima, la più bella, l’aveva scritta papà Vincenzo che aveva lasciato la Calabria per Herford, dove Diego nascerà. Il nome dice tutto, un omaggio a quel Maradona che papà Enzo aveva tifato tra l’Italia e la Germania, con buona pace di una mamma tedesca che proprio non sapeva spiegarsi da dove uscisse quel nome. La stessa che era costretta a staccarlo dai videogames da bambino, a cui ha poi risposto alla grande: Diego, oggi, è anche uno dei più apprezzati gamer nel mondo del calcio, ama le consolle quasi quanto ama il campo e il Lipsia ha provato ad approfittare del suo talento rendendolo l’uomo di punta della squadra che ha affrontato la eBundesliga, bravo sul campo ma anche con il joypad.

La vita in Germania, ma Napoli nel destino

Il calcio, però, è sempre stato nel destino dei Demme. Diego comincia giovanissimo con l’Arminia Biefeld di cui veste la maglia per due anni, comincia a risalire la china del professionismo con il Paderborn che ne intuisce le qualità e con cui è titolare nella B tedesca tra il 2012 e il 2014. Poi arriva il Lipsia e la voglia di provare l’impresa: scende in terza serie, ma in pochi anni sfida il Bayern e il Borussia in Bundesliga, il Napoli anche in Europa League, fino a vestire la maglia della nazionale tedesca. “Che bello tornare a Napoli, ho già visto la città in vacanza e non vedo l’ora di essere al San Paolo” aveva commentato Diego due anni fa, che una foto sul lungomare napoletano l’ha pubblicata anche a Natale. In quella sfida europea contro gli azzurri hanno la meglio proprio i tedeschi, come fosse un desiderio espresso da Diego. Uno che di desideri se ne intende, come quando aveva sperato di trovare finalmente il gol in Bundes con la maglia Red Bull: contro il Friburgo, nella primavera del 2017, riesce a coronare il sogno ma perde un dente in un contrasto. Sorride lo stesso perché sa che nulla avrebbe più sapere in quel momento.

A cura di Gennaro Arpaia