Napoli, accordo raggiunto con l'Everton per il trasferimento di Lindstrom: i dettagli

Il Napoli ha raggiunto un accordo con l'Everton per Lindstrom: gli aggiornamenti

II Napoli ha raggiunto l'accordo con l'Everton per il trasferimento di Jesper Linstrom. Adesso, il giocatore danese dovrà trovare l'intesa con il club inglese: la situazione.

Come raccontato dalla nostra redazione negli scorsi giorni, il Napoli era al lavoro per la cessione di Jesper Lindstrom. Sul giocatore danese era arrivato l'interesse di diverse squadre, dal Marsiglia al Lione. Tuttavia, nella serata di giovedì 18 luglio il club azzurro ha raggiunto l'accordo con l'Everton.

Insomma, Lindstrom si avvicina al trasferimento in Premier League. Il classe 2000 si avvicina sempre di più all'Everton con un trasferimento in prestito oneroso con diritto di riscatto. Adesso il giocatore dovrà trovare l'intesa con la società inglese.

Nel corso della prima stagione vissuta all'ombra del Maradona, Jesper Lindstrom ha collezionato ventinove presenze in tutte le competizioni.