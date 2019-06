Il Napoli e Fabian Ruiz ancora insieme. È stata infatti trovata l'intesa fino al 2024 per il rinnovo contrattuale, con aumento di ingaggio e, dettaglio molto importante, l'eliminazione della clausola rescissoria attualmente presente su contratto. Tale clausola poteva infatti essere attaccabile da club come il Real Madrid, che aveva mostrato interesse sul giocatore. La firma è prevista al termine dell'Europeo Under 21.