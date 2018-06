Napoli, Hamsik resterà in azzurro

Si parlava di Cina, e invece no. Marek Hamsik sarà un giocatore del Napoli anche il prossimo anno. Nonostante le tentazioni cinesi, non è mai arrivata un'offerta concreta al club di De Laurentiis, che chiedeva una cifra superiore ai trenta milioni di euro. Essendo arrivate offerte solamente inferiori, Hamsik resterà un giocatore del Napoli e rimane con voglia e motivazione in azzurro. Nessun braccio di ferro, Hamsik ha scelto ancora Napoli con entusiasmo, e sarà a disposizione di Ancelotti a partire dal prossimo luglio, quando inizierà il nuovo corso del Napoli post-Sarri.