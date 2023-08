Napoli, si spinge per Gabri Veiga. Ore decisive per Zielinski

Dopo aver praticamente chiuso per Jens Cajuste (oggi le visite mediche), il Napoli adesso spinge per chiudere Gabri Veiga, centrocampista del Celta Vigo.

Napoli-Veiga: la situazione

Il Napoli vuole chiudere per Gabri Veiga a prescindere dalla situazione legata a Piotr Zielinski (su cui proseguono i contatti con l'Al Ahli). La trattativa procede, con il Napoli pronto ad arrivare alle cifre richieste tramite i bonus e forse una contropartita.

Quello di Gabri Veiga sarebbe l'investimento di talento che la società intende fare per il presente e per il futuro del Napoli, con il calciatore che seguono ormai da marzo. Dopo i contatti continui di questi giorni, ora si spinge per arrivare al tragurdo con il Celta Vigo che chiede come valore i 40 milioni della clausola rescissoria.

Napoli, il punto su Zielinski

Sono ore decisive per il futuro di Piotr Zielinski, che si allontana sempre di più dal Napoli. Nella giornata di ieri 8 agosto ci sono stati dei contatti con gli arabi dell'Al Ahli per portare avanti la trattativa.

Il calciatore polacco avrebbe ormai capito di dover andare via e quella di oggi (mercoledì 9 agosto) potrebbe essere la giornata decisiva per l'ok definitivo di Piotr Zielinski alla cessione.