Napoli, da Darmian alla novità Aurier: le alternative per la fascia

Concluso il ritiro di Dimaro, il Napoli si prepara per la tournée europea che inizierà con l'amichevole di sabato contro il Liverpool a Dublino. Nel frattempo, però, Carlo Ancelotti attende un nuovo rinforzo per la sua rosa, con la priorità rappresentata sempre dal terzino.

Scartato Sabaly per i dubbi fisici e perso Arias (andato all'Atletico Madrid), il piano A degli azzurri è quello di chiudere per il prestito di un esterno importante. E il primo nome sulla lista di Cristiano Giuntoli è quello di Matteo Darmian, terzino classe 1989 di proprietà del Manchester United per il quale il Napoli insisterà forte nelle prossime ore. La richiesta iniziale dei Red Devils è di un prestito oneroso molto alto (di circa 10 milioni di euro), con riscatto per altri 10/12 milioni. Il Napoli ci prova, è Matteo Darmian la prima scelta.

Il nome nuovo per la fascia, invece, è quello di Serge Aurier. Il classe 1992 del Tottenham, però, è extracomunitario, il suo arrivo escluderebbe quindi l'eventuale arrivo di Ochoa per la porta, calciatore che gli azzurri vorrebbero prendere per completare il reparto con Meret e Karnezis. L'altro nome è quello di Meunier, che però il Paris Saint Germain non vorrebbe dare in prestito.

Giocatori importanti e di esperienza internazionale, a cui il Napoli però pone delle alternative. Il piano B, infatti, è rappresentato da Kevin Malcuit del Lille e dal solito Lainer del Salisburgo, calciatore mai veramente mollato. Gli azzurri quindi valutano più profili e lavorano su più tavoli, aspettando poi di chiudere per il calciatore ritenuto più idoneo anche dal punto di vista del rapporto qualità prezzo. Darmian è la prima scelta, Aurier e Meunier gli atri nomi valutati per un eventuale prestito importante. Con Malcuit e Lainer sullo sfondo come piano B per la fascia destra.