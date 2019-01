Napoli, da Allan a Lozano: idea Biraghi per giugno, il punto sul mercato

Il Napoli non vuole rinunciare ad Allan: il brasiliano non è in vendita. Anche per questo nella giornata di oggi a Castel Volturno è andato in scena un incontro tra Giuntoli e l’agente del centrocampista per fare il punto sul suo futuro. Sul brasiliano però è forte da tempo l’interesse del PSG, che per far tentennare la società di De Laurentiis dovrebbe arrivare ad offrire come minimo una cifra vicina agli 80 milioni di euro.

Una valutazione che però al momento non vede d’accordo la società francese, che valuta Allan 40 o 50 milioni. Troppo poco per convincere il Napoli, che continua però a monitorare la situazione legata a Barella, considerato il naturale sostituto di Allan in caso di partenza del brasiliano.

Capitolo attacco: l’operazione Kouame è stata messa in stand by perché non è ritenuta la priorità. Che invece è diventata Lozano, per cui intorno al 20 gennaio ci sarà un incontro con l'agente Raiola per provare a bloccarlo per giugno. Il Napoli crede sia un giocatore top e lavora per provare a portarlo in Italia. Per gli esterni del futuro il Napoli, oltre a Lazzari della Spal, sta prendendo informazioni su Biraghi della Fiorentina.