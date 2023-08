Napoli, manca l'accordo totale per Gabri Veiga ma parti più vicine

Il centrocampista è più vicino: si continua a lavorare per avvicinarsi alla clausola richiesta dal Celta Vigo. Zielinski ai saluti

Continua la trattativa per portare Gabri Veiga al Napoli. Il centrocampista resta l'obiettivo numero 1 per il centrocampo, ma al momento ancora manca l'accordo totale tra il club di De Laurentiis e il Celta Vigo.

Gli azzurri hanno già l'accordo con il giocatore ma manca l'intesa con il club spagnolo che chiede più di 35 milioni. Le parti sembrano più vicine.

Calciomercato Napoli, Zielinski verso l'Al-Ahli

E intanto, Zielinski è sempre più vicino all'Al-Ahli. La squadra che ha presentato un'offerta anche per Demiral, potrebbe presto chiudere per l'arrivo del centrocampista.

Siamo vicini allo scambio dei documenti. No dell'Atalanta, infine, per Koopmeiners: il centrocampista resterà nerazzurro.