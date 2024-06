Napoli, contatti continui col Torino per trovare l'intesa per Buongiorno

Continuano i contatti tra Napoli e Torino per Alessandro Buongiorno. Il club di De Laurentiis offre 30+5, la richiesta granata però è di 35 milioni fissi più bonus. Si continua a lavorare per raggiungere l'intesa.

Napoli-Torino, contatti continui per Buongiorno

Il Napoli continua a lavorare per regalare il difensore centrale del Torino e della Nazionale ad Antonio Conte. Per ora la richiesta del club granata è di 35 milioni di parte fissa più bonus, mentre gli azzurri ne hanno offerti 30 fissi più 5.

I contatti tra le parti continuano per cercare di trovare un'intesa per il trasferimento del difensore, attualmente impegnato in Germania con l'Italia ad Euro 2024.

Buongiorno potrebbe essere il secondo acquisto nel reparto arretrato dopo quello di Rafa Marin per cui è stato raggiunto un accordo col Real Madrid.