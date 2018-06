Napoli, Ancelotti vuole Areola: contatti avviati con il PSG

Il Napoli ha avviato i contatti per il PSG per Areola, il portiere voluto da Ancelotti

Continua la ricerca del portiere in casa Napoli dopo l’addio di Reina. Il primo nome sulla lista è quello di Areola, per cui il PSG ha fissato il prezzo: la squadra francese, che inizialmente non sembrava disposta ad una cessione, chiede 35 milioni per lasciarlo partire, ma presto potrebbe esserci un contatto tra Raiola e il club parigino per abbassare le pretese.

Il portiere francese è fortemente voluto da Ancelotti, per questo il Napoli vorrebbe accontentare la sua richiesta. La società di De Laurentiis ha intanto avviato i contatti con Meret, ma al momento l’agente del calciatore non è stato allertato. Continua la ricerca del portiere in casa Napoli,in caccia del suo numero uno.