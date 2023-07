Napoli, l'Al-Ahli insiste per Zielinski

Dopo l'offerta dell'Al-Ahli, continua il pressing della squadra araba per il centrocampista: c'è l'apertura del polacco

Con l'arrivo di Mauro Meluso nel ruolo di direttore sportivo del Napoli, i partenopei si addentrano nel calciomercato. Sguardo al centrocampo, l'Al-Ahli insiste per Piotr Zielinski. Dopo la prima offerta messa sul tavolo da parte della squadra dell'Arabia Saudita, ora è arrivata l'apertura da parte del polacco.

Dunque, continua il pressing da parte dell'Al-Ahli per il centrocampista ex Empoli che, nel caso di esito positivo della trattativa, chiuderebbe la sua esperienza con i partenopei prima della scadenza di contratto prevista per il 30 giugno 2024.