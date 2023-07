Napoli, offerta dell'Al-Ahli per Zielinski

Possibili cambiamenti importanti a centrocampo per il Napoli: dopo la vittoria dello scudetto, il club azzurro potrebbe infatti salutare Pior Zielinski, centrocampista polacco con il contratto in scadenza a giugno 2024. Al momento non ci sono accordi per il rinnovo e sull'ex Empoli c'è anche l'interesse dell'Al-Ahli, club dell'Arabia Saudita che ha presentato un'offerta al Napoli e al giocatore.

L'Al-Ahli è quindi interessato al profilo di Piotr Zielinski, che in caso di trasferimento nella Saudi Pro League troverebbe altri importanti giocatori passati da grandi club europei, come Roberto Firmino ed Edouard Mendy. Sul polacco, comunque, c'è da qualche giorno anche l'interesse della Lazio, che lo ha individuato come possibile erede di Milinkovic-Savic, ma il Napoli chiede 25 milioni di euro.