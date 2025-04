L’Inter ufficializza il rinnovo di Francesco Pio Esposito: l’attaccante nerazzurro ha prolungato il contratto fino al 2030

L’Inter ha ufficializzato il rinnovo di Francesco Pio Esposito. L’attaccante classe 2005 ha firmato un nuovo contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2030.

Protagonista in prestito con la maglia dello Spezia, l’attaccante ha collezionato fin qui 14 gol in 27 presenze in Serie B.

Per Esposito si tratta di un altro capitolo della sua storia nerazzurra, cominciata all’età di 9 anni, quando nel 2014 si trasferì nel settore giovanile insieme ai suoi due fratelli. Da allora ha giocato con la maglia dell’Inter fino a entrare nella Primavera allora allenata da Chivu, segnando 16 reti in 41 partite.

Dal 2023 si è trasferito in prestito allo Spezia, con cui sta lottando per la promozione in Serie A: i bianconeri al momento sono terzi in classifica e dunque in zona playoff.

Il comunicato dell’Inter

Di seguito il comunicato dell’Inter sul rinnovo di Pio Esposito: “Una storia nerazzurra, una storia di famiglia: Francesco Pio Esposito ha ufficialmente prolungato il suo contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2030“.

Dopo un riepilogo delle tappe della carriera dell’attaccante, dalla trafila nerazzurra al prestito allo Spezia, la nota ufficiale si conclude così: “Attaccante molto fisico, abile nel gioco aereo e dotato di grande senso del gol, Francesco Pio Esposito inizia ufficialmente un nuovo capitolo della sua lunga avventura nerazzurra con il prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2030“.