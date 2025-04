Caso scommesse, indagati 12 giocatori di Serie A

Tutti i nomi indagati dalla Procura di Milano: i fatti sono emersi dalle chat di Tonali e Fagioli. La ricostruzione di Ansa, Corriere della Sera e Repubblica

Come anticipato dal Corriere della Sera e confermato dall’Ansa, dopo il caso Tonali-Fagioli, altri 12 giocatori che giocano (o che hanno giocato) in Serie A sono stati indagati dalla Procura di Milano per “scommesse su siti illegali”.

I fatti sono emersi controllando le chat dei telefoni dei due centrocampisti di Newcastle e Fiorentina, già coinvolti in un’indagine della Gdf di Torino. I giocatori coinvolti, che dovrebbero aver scommesso su partite di altre discipline, rischiano provvedimenti davanti alla giustizia sportiva.

Secondo i retroscena riportati da Repubblica e Corriere della Sera, i calciatori avrebbero versato ingenti somme nella tasche di due gestori di piattaforme illegali di scommesse online, i quali si sarebbero fatti aiutare dagli amministratori di una gioielleria di Milano. La gioielleria aveva la funziona di banca per regolare i loro conti. Con il debito più elevato, i giocatori erano soliti effettuare bonifici alla gioielleria per l’acquisto di orologi di lusso. Quest’ultimi sarebbero poi comunque rimasti a disposizione del negozio.

La squadra della Guardia di Finanza della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Milano ha eseguito un sequestro preventivo di un milione e mezzo di euro a cinque persone e a una società per “esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, riciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti”. Sono stati anche notificati, nell’inchiesta dei pm Paolo Filippini e Roberta Amadeo, “decreti di fissazione di interrogatorio preventivo” davanti al gip, dopo la “richiesta di applicazione” dei domiciliari per i cinque indagati.

Caso scommesse, i nomi

Questi sarebbero i nomi individuati dalla Procura di Milano (secondo quanto riportato da Corriere della Sera e Repubblica): Alessandro Florenzi, Nicolò Zaniolo, Mattia Perin, Weston McKennie, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Cristian Buonaiuto, Matteo Cancellieri, Adames Hector Junior Firpo.

“Sono una dozzina i calciatori indagati per fatti fino al 2023, nell’inchiesta milanese su un giro di scommesse clandestine, che non riguarderebbe partite di calcio. Tra i nomi dei calciatori iscritti per aver scommesso illecitamente figurano quelli di Nicolò Fagioli, Sandro Tonali, Weston McKennie, Raoul Bellanova, Angel Di Maria e Nicolò Zaniolo”. Questo, invece, è quanto confermato da Ansa.