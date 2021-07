Inter, trattativa ancora bloccata con il Cagliari per Nandez

Inter e Cagliari sono al lavoro su diversi fronti in questi giorni: dall’addio nerazzurro di Dalbert, che ha già firmato il suo contratto con i sardi, al sempre possibile ritorno in rossoblù di Nainggolan, fino alla possibilità di vedere Nandez con la maglia dell’Inter.

L’Inter lo vuole, rispettando alcune condizioni economiche

Il centrocampista uruguaiano è un obiettivo dei nerazzurri, che però devono rispettare i paletti economici imposti dalla società per chiudere l’operazione. La dirigenza dell’Inter può far arrivare il giocatore solo in prestito, ma a cifre inferiori a quelle proposte in questi giorni dal Cagliari.

I motivi del mancato raggiungimento dell’accordo sono solo economici, quindi è possibile che vengano risolti grazie il lavoro delle due dirigenze nei prossimi giorni. La linea dell’Inter è molto chiara, come lo è stata dall’inizio dell’estate per l’intero mercato: l’operazione si può chiudere solo in prestito e solo a determinate cifre.

Il percorso di Nandez, dall’Uruguay alla Serie A passando per l’Argentina

Nandez, terminata la seconda stagione italiana con la maglia del Cagliari, sogna il salto in una big come l’Inter. Classe ’95, il centrocampista è cresciuto in Uruguay nel Penarol, prima di trasferirsi ed esplodere nel Boca Juniors in Argentina.

Due stagioni per lui all’ombra della Bombonera fra il 2017 e il 2019, nelle quali ha vinto un campionato argentino e una supercoppa. Nell’estate 2019 l’arrivo in Italia con la maglia del Cagliari. In Serie A si è fatto apprezzare come motore instancabile del centrocampo e giocatore estremamente duttile, capace di giocare anche da esterno in caso di necessità.